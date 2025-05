Calhanoglu: «Quando perdi si impara, ora abbiamo altra chance»

Calhanoglu non vuole crogiolarsi sulle sconfitte, bensì crescere ed imparare. L’Inter è attesa dalla seconda finale di Champions degli ultimi tre anni.

SECONDA OCCASIONE PER RIFARCI – Intercettato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato della grande finale di Champions League tra Psg e Inter. Si tratta della seconda finale negli ultimi tre anni. Calha vuole vincerla: «Dopo la partita col Manchester City abbiamo preso più esperienza di andare in avanti, siamo cresciuti tanto, in diverse partite abbiamo fatto vedere la nostra mentalità. Come contro il Barcellona che è fortissimo. Mettiamo il cuore in campo, siamo uniti, questo è il nostro segreto. Abbiamo perso il campionato di un punto, fa male, ma adesso finalmente parliamo di questa finale. Bisogna fare reset, ogni giorno fai più esperienza e non solo per i calciatori. Quando perdi si cresce e si impara, ora abbiamo la seconda occasione e sicuramente vogliamo vincere, nonostante il Psg sia molto forte. A Istanbul c’erano più emozioni e poi è stata anche per me la prima finale. Ho fatto quell’esperienza, ho imparato tanto, spero di fare cose diverse e migliori. Favoriti? Noi rispettiamo tutte le squadre, come fatto con Bayern Monaco e Barcellona. Cerchiamo di fare il meglio, il Psg è forte e ha un allenatore fortissimo. Vogliono fare il triplete ma noi dobbiamo stare in partita fino all’ultimo minuto come col Barcellona e crederci».