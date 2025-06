Calhanoglu, pressing Galatasaray: il regista dell’Inter ha aperto al trasferimento!

Pressing forte del Galatasaray nei confronti di Calhanoglu. Il regista dell’Inter ha aperto al trasferimento in Turchia, ovviamente la sua casa. Arrivano nuovi aggiornamenti.

APERTURA – Hakan Calhanoglu vuole andare al Galatasaray. A riportarlo i colleghi di 433, secondo cui lo stesso centrocampista dell’Inter avrebbe aperto al trasferimento nella squadra turca. Peraltro, poche ore fa, il padre del 31enne aveva messo sul proprio account Instagram un post che lasciava poche interpretazioni. Lo stesso Galatasaray sta lavorando per portare il capitano della Nazionale in Turchia. Al momento, il regista nerazzurro si trova a Los Angeles insieme all’Inter per partecipare al Mondiale per Club. Inoltre è ancora ai box e dovrebbe rientrare a pieno regime solamente dalla seconda partita della Beneamata contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Il Galatasaray in pressing per Calhanoglu che vuole andare in Patria: l’Inter è in ascolto

TRATTATIVA – Per lasciar partire Calhanoglu l’Inter vorrebbe almeno 35-40 milioni di euro. Il Galatasaray sta lavorando al grande colpo. Se dovesse lasciare, ovviamente, i nerazzurri andranno a caccia del sostituto. Si parla di Nicolò Rovella della Lazio, ma se la situazione Calha dovesse accelerare, sicuramente verranno sondati altri nomi. Il centrocampista si trova in nerazzurro da quattro anni, dopo aver militato senza grandi lampi tra i cugini del Milan.