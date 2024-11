Calhanoglu presente in Inter-Lipsia? Sensazioni buone, ma un’attesa

Hakan Calhanoglu potrebbe tornare in campo per Inter-Lipsia, sfida valida per la quinta giornata di Champions League 2024-2025. Le parole di Simone Inzaghi sono, infatti, ben auspicanti in vista del futuro.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu ha saltato l’ultima sfida tra il Verona e l’Inter a causa di un problema all’adduttore rimediato mentre si allenava con la sua Turchia in vista della Nations League. Le sue condizioni hanno inizialmente preoccupato il club nerazzurro, considerando il rischio di una potenziale ricaduta dopo l’infortunio, sempre all’adduttore, rimediato all’Olimpico contro la Roma nello 0-1 del 20 ottobre. Per fortuna dei meneghini, gli esami strumentali svolti dallo staff medico turco e da quello dell’Inter hanno scongiurato un problema serio. Ecco che Simone Inzaghi ha deciso di risparmiarlo contro il Verona, così da poter contare su di lui nell’ostica sfida di San Siro contro il Lipsia in Champions League.

Calhanoglu recupera per il Lipsia? Inzaghi fa sperare i tifosi dell’Inter

LE DICHIARAZIONI – A proposito del possibile ritorno in campo di Calhanoglu in occasione del match casalingo contro il Lipsia, Inzaghi ha utilizzato parole che appaiono di buon auspicio per il futuro. In tal senso, il tecnico piacentino ha rimarcato come il turco abbia partecipato regolarmente alla rifinitura prodromica al match di domani 26 novembre alle ore 21: «Calhanoglu e Lautaro Martinez oggi hanno fatto due buoni allenamenti, domani mattina vedrò il da farsi». Dichiarazioni che fanno ben sperare, in attesa del responso di domani.