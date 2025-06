Calhanoglu, il pensiero all’addio! In Turchia sono sicuri – TS

L’Inter guada con attenzione anche al futuro di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore le sirene turche si sono fatte più insistenti, con i club turchi che non smentiscono l’interesse per il regista nerazzurro, spiega Tuttosport.

INTERESE – Un semplice «Perché no?» pronunciato da Hakan Calhanoglu potrebbe aprire scenari di mercato inattesi. Secondo il quotidiano turco Fanatik, il centrocampista dell’Inter avrebbe mostrato apertura a un possibile trasferimento al Galatasaray, club per il quale tifava da bambino. Dalla Turchia trapela che prima della partenza per il Mondiale per Club negli USA, alcuni dirigenti del Galatasaray avrebbero avuto un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage, ricevendo segnali positivi. Per ora, però, l’Inter non ha ricevuto alcuna offerta formale. La valutazione dell’eventuale operazione ruota attorno ai 30 milioni di euro, cifra in linea con quella stimata dal club nerazzurro, che valuta Calhanoglu tra i 25 e i 30 milioni.

Inter, tre i nomi a sostituire Calhanoglu

CIFRE – Il regista turco ha un contratto fino al 2027 e percepisce 6.5 milioni l’anno. Sebbene non sia tra i partenti designati, l’Inter potrebbe riflettere sull’eventuale cessione, considerando età (31 anni) e situazione contrattuale. In caso di addio, i nomi in lista per sostituirlo sono Ederson (Atalanta), Hjulmand (Sporting), e a seguire Rovella, Ricci, Keita e Bernabè, profili più giovani e futuribili.