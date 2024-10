Calhanoglu out salta Young Boys-Inter: altri due pure! Il punto – Sky

Inter in assoluta emergenza per la sfida contro lo Young Boys. Non solo Calhanoglu: questo il punto infortuni per Young Boys-Inter.

EMERGENZA – Calhanoglu salta Young Boys-Inter e al 90% pure la Juventus. Allarme dunque in casa Inter, con il turco che si aggiunge ai già infortunati Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Dopo una breve diagnosi dove si parlava di contrattura, il comunicato dell’Inter ha invece confermato un’elongazione. Stesso infortunio peraltro di Zielinski, accusato durante l’ultima partita della sua Polonia in Nations League contro la Croazia. Problemi per Inzaghi, in vista delle prossime due importantissime partite. Ad oggi ci sono solamente tre centrocampisti a disposizione: ossia Barella, Mkhitaryan e Frattesi. Arrivano anche aggiornamenti in vista della partitta di Champions League su Francesco Acerbi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski.

Emergenza Inter per lo Young Boys: non solo Calhanoglu

NON SOLO – Emergenza totale per la partita di mercoledì. Come riferisce Sky Sport, salteranno la partita di mercoledì di Champions League, oltre Calhanoglu, anche Asllani e Acerbi. Quest’ultimo potrebbe saltare anche la partita contro la Juventus di domenica. Speranze al lumicino. Chi invece lavora per recuperare contro lo Young Boys è Zielinski. Il polacco ha fatto lavoro di gruppo e a metà, Inzaghi in serata deciderà se farlo partire con la squadra a Berna oppure no. Asllani ha lavorato a parte, niente da fare. Si spera per la Juventus.