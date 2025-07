Calhanoglu ora faccia il primo passo: riconquistare la fiducia – CdS

Calhanoglu, a meno di altri e clamorosi scenari, rimarrà all’Inter anche nella prossima stagione. I nerazzurri hanno fatto muro al Galatasaray, che non ha alcuna intenzione di arrivare alla cifra richiesta. Ora servirà al turco ricucire lo strappo, scrive il Corriere dello Sport.

RICUCIRE – Hakan Calhanoglu non andrà al Galatasaray. Il club turco, l’altro ieri incontrando l’Inter a Milano, ha fatto sapere di non poter arrivare ai 30 milioni di euro richiesti dalla Beneamata. Ergo, Calha non si muoverà e a fine mese verrà aggregato al ritiro precampionato di Cristian Chivu. L’allenatore è convinto che lo strappo tra il giocatore e il resto del gruppo, a partire da Lautaro Martinez, si possa ampiamente ricucire. Ma il primo passo lo deve far pur sempre il numero 20, il quale dovrà riottenere la fiducia di tutti. Il nuovo corso di Chivu, quindi, ripartirà dagli elementi chiave degli anni di Inzaghi, ossia dal centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In aggiunta, c’è da registrare la permanenza di Davide Frattesi, che si è operato di ernia, e al nuovo arrivato Petar Sucic. Kristjan Asllani è destinato ad andare.

ANDAZZO – In Turchia, comunque, insistono ancora su Calhanoglu, a maggior ragione dopo l’ennesima storia Instagram del padre, il quale ha pubblicato un filmato con il figlio protagonista sulle notte di una canzone turca che tradotta in italiano fa: “Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Sappiamo che la vittoria è nostra“. Ma l’Inter è comunque stata chiara: se entro il 26 luglio non succederà nulla, Calha rimarrà. L’andazzo è questo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia