Calhanoglu, oggi le visite: un timore e una speranza per l’Inter – TS

Problema per Hakan Calhanoglu, uscito nell’intervallo della sfida pareggiata per 0-0 tra Turchia e Galles. Come riporta Tuttosport, si ha un timore per quanto riguarda il suo problema. Con l’Inter che spera che resti in ogni caso a riposo nel prossimo impegno contro Montenegro

TIMORE – “Ho sentito pizzicare e mi sono fermato“, con queste parole Hakan Calhanoglu ha spiegato il motivo del cambio all’intervallo della sfida tra la sua Turchia e il Galles in UEFA Nations League, terminata 0-0. Uno scenario che lascia un timore in casa Inter. Si teme infatti una ricaduta del problema agli adduttori della coscia sinistra subito dal centrocampista in occasione della gara vinta in casa contro la Roma, che lo ha lasciato ai box per poco più di due settimane, prima del rientro in campo contro il Venezia. A determinare l’entità del problema ci penseranno le visite di oggi. Hakan Calhanoglu si sottoporrà infatti a una risonanza magnetica per capire effettivamente cosa sia successo nel corso della partita di ieri. Con l’auspicio che sia riuscito a fermarsi in tempo.

Hakan Calhanoglu, l’Inter ha una speranza. Intanto si attendono le visite alla coscia

SPERANZA INTER – In ogni caso, la speranza in casa Inter è di base una: che Hakan Calhanoglu resti a riposo per la prossima partita contro Montenegro. Questo anche se le visite di oggi dovessero dare riscontro positivo. Nel caso si tratti di un falso allarme, infatti, non è da escludere che il Commissario Tecnico Vincenzo Montella lo impieghi di nuovo anche nella prossima partita. Uno scenario che i nerazzurri vorrebbero evitare, visto quanto accaduto ieri. E considerando anche di come il centrocampista sia già stato vittima di affaticamenti e problemi muscolari in questo inizio di stagione. Non resta che attendere, ora, l’esito della risonanza magnetica. Per scongiurare una ricaduta che lo porterebbe a dover rimanere ancora in infermeria. Causando così non pochi grattacapi a Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna