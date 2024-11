Calhanoglu, oggi giornata importante! Verona-Inter, un’ipotesi – Sky

Calhanoglu ha deciso di rimanere con la Turchia anziché rientrare in Italia, segno di come le sue condizioni fisiche non siano poi così gravi. Intanto, oggi parlerà e verso Verona-Inter caldeggia un’ipotesi.

PERMANENZA – Le condizioni di Hakan Calhanoglu preoccupano l’Inter, che ieri ha ricevuto una risposta negativa della federazione turca sul rientro del turco in Italia. Il regista nerazzurro, uscito malconcio dalla sfida tra Turchia e Galles, è rimasto con la sua nazionale e nel pomeriggio peraltro parlerà in conferenza stampa con Vincenzo Montella.

Come sta Calhanoglu? Il punto tra Montenegro-Turchia e Verona-Inter

ULTIME – Intanto, Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport 24 ad Appiano Gentile, ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche: «Ha sentito pizzicare nella zona degli adduttori, ieri ha svolto gli esami che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: hanno escluso stiramenti o infortuni muscolari gravi. Non pare un problema di grave entità e per questo sarà sicuramente rassicurante. Ma a maggior ragione, visto il pregresso, l’Inter avrebbe preferito riaverlo a Milano per poter approfondire, rifare gli esami e verificare il tutto. Ma il giocatore si è deciso che resta con la sua nazionale, domani non dovrebbe giocare la partita col Montenegro. Rientrerà all’Inter mercoledì e lì si potrà approfondire la situazione. Non sono buone notizie per Inzaghi, direi che col Verona sarà difficile averlo, ci sarà il Lipsia in Champions League e quindi va un po’ preservato. L’Inter lo ha fatto presente alla Turchia: non è necessario rischiare il giocatore!».