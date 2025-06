Calhanoglu non si svende ma l’Inter lo ceda ora o mai più: 2 motivi – CdS

L’Inter è alle prese con il futuro di Calhanoglu, corteggiato in Patria dal Galatasaray. Ma in casa nerazzurra non si vuole svendere nessuno. Tuttavia, il mercato dice che questa è la finestra giusta per cedere il numero 20.

NON SVENDERE – Cedere sì, ma non svendere. L’Inter pensa al futuro di Calhanoglu, mentre tra poche ore esordirà al Mondiale per Club contro il Monterrey alle 3 italiane (vedi conferenza stampa di Cristian Chivu). Il regista numero 20 anni è corteggiato tra smentite e conferme dal Galatasaray. Il suo agente Gordon Stipic è a Istanbul, mentre il padre, sui social, spinge per vedere il figlio con la maglia giallorossa della capitale turca. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E soprattutto l’offerta economica giusta. Infatti, il Galatasaray, se da un lato non ha problemi ad offrire cifre top al giocatore (si parla di 10 milioni di euro), dall’altro non è propenso ad accontentare l’Inter che per lasciare andare Calhanoglu vorrebbe, scrive il Corriere dello Sport, circa 40 milioni di euro. Cifra trattabile, ma non più di tanto. Perché Calhanoglu non è incedibile, ma nemmeno si può svendere un giocatore del genere, considerato come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: meglio cedere in questa finestra che aspettare.

Aspettare di vendere Calhanoglu il prossimo anno è un rischio

ASPETTARE UN RISCHIO – Calhanoglu va in scadenza nel 2027, quindi se l’Inter dovesse aspettare a vendere Calha il prossimo anno rischierebbe veramente di darlo regalato o quasi. Non solo potenza contrattuale minore, ma età anagrafica che aumenterebbe, in quanto la prossima estate il numero venti avrebbe 32 anni. E quindi? Serve il giusto incastro. Occhio ai prossimi sviluppi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno