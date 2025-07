Calhanoglu, nessun contatto tra i club! Situazione ferma

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo vicino al mondo Inter, direttamente da X ha dato un aggiornamento importante su Hakan Calhanoglu.

ZERO CONTATTI – Il futuro di Hakan Calhanoglu è in bilico. Il centrocampista turco, ormai da tempo, pare sia finito nel mirino del Galatasaray. Calhanoglu dal canto suo, avrebbe aperto a un ritorno a Istanbul, in patria. Fabrizio Biasin ha spiegato che non ci sono stati contatti tra i due club. Queste le sue parole: «Al momento non risultano contatti Inter-Galatasaray per Calhanoglu, né il giocatore ha mai chiesto di andar via dall’Inter. Questo non significa che non possa accadere, ma ad oggi non c’è nulla».