Calhanoglu, è nato un altro problema? L’Inter prepara nuovi test

Occhio alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco salterà la partita contro il Bologna, dopo aver saltato Venezia. E nel pomeriggio l’Inter dovrebbe fare altri test.

LA SITUAZIONE CALHA – La situazione di Calhanoglu è da valutare con estrema attenzione. Dopo gli esami effettuati settimana scorsa (leggi comunicato ufficiale), il regista turco ha registrato un nuovo problemino al polpaccio. Nel pomeriggio, infatti, lo staff medico dell’Inter potrebbe fargli ulteriori test fisici per capire meglio l’entità del problema e per rivalutare eventuali nuovi tempi di recupero. Calhanoglu, infatti, sarebbe dovuto rientrare già nella giornata di oggi per poi esserci contro il Bologna, nel recupero della diciannovesima giornata in programma mercoledì sera. Ma non è stato così.

Con Calhanoglu a mezzo servizio ancora chance per Asllani: confermarsi all’Inter

ANCORA OCCASIONE – Anche contro il Bologna, Inzaghi dovrebbe riaffidarsi ad Asllani. Il centrocampista albanese, dopo aver toppato la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, ha reagito alla grande ieri a Venezia, sfoderando una bellissima prestazione. Ora cercherà di riconfermarsi. Di certo, l’ex Empoli dovrà sfruttare al massimo questo periodo di guai fisici di Calhanoglu per prendersi la fiducia di Inzaghi e della dirigenza. Saranno mesi fondamentali per Asllani. Col Bologna nuova opportunità da non sbagliare.