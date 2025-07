Calhanoglu, Moretto: «Mai chiesta cessione all’Inter, i club hanno parlato»

Novità sul fronte Calhanoglu-Galatasaray. Il centrocampista turco ai ferri corti con l’Inter non ha mai chiesto la cessione al club, secondo il giornalista Matteo Moretto. Ecco le ultime.

ECCO COME STANNO LE COSE – Il tema caldo in casa Inter rimane quello legato ad Hakan Calhanoglu. Il regista turco rimane in bilico, a maggior ragione dopo le ultime uscite di Marotta e Lautaro Martinez. Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato sulla situazione. Queste le sue parole: «Abbiamo spiegato il tema, il focus della tematica, dopo le parole di Marotta, Lautaro Martinez e il comunicato di Calhanoglu. Ma ci sono da mettere a fuoco alcuni punti importanti: il calciatore non ha mai chiesto la cessione, c’è stato un approccio del Galatasaray che ha parlato con l’Inter. Il club nerazzurro ha fissato un prezzo di 35-40 milioni di euro, cifra irraggiungibile per i cartellini. Il Galatasaray è disposto ad arrivare a 15-20 milioni ma ancora non c’è stato un inizio di trattativa, bensì un primo approccio. Da capire se nelle prossime settimane questo tema si possa sviluppare con una vera e propria trattativa o se tutto resterà fermo solo ad un apprezzamento. Per Calhanogu un possibile ritorno in patria è comunque positivo».