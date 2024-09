Calhanoglu, Montella resta vago: «Devo decidere, due opzioni!»

Hakan Calhanoglu recupera dall’infortunio con l’Inter in tempo per Galles-Turchia. Il CT Vincenzo Montella spiega le sue intenzioni legate al minutaggio del regista turco.

RECUPERATO – Per Hakan Calhanoglu dalla Turchia, come per Alessandro Bastoni con l’Italia, arrivano buone notizie. I due calciatori dell’Inter, che erano usciti acciaccati dalla partita di campionato contro l’Atalanta, sembrano aver recuperato dai problemi fisici. A confermare l’aggiornamento arrivato in mattinata sul regista turco è lo stesso CT Vincenzo Montella, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Galles-Turchia. L’allenatore italiano, rispondendo al quesito di un giornalista, ha parlato anche della possibilità di vedere in campo Calhanoglu nella sfida di Nations League.

Calhanoglu subito in campo dopo l’infortunio? Montella non si sbilancia!

INTENZIONI – Vincenzo Montella, pur dicendosi positivo sulle condizioni Hakan Calhanoglu, non si è sbilanciato eccessivamente sulle intenzioni in vista di Galles-Turchia. In conferenza stampa il CT turco ha dichiarato: «Arda Guler sta benissimo, si è allenato tutto il tempo e quindi è a disposizione. Lo posso dire con tutta tranquillità, incrociando le dita. Hakan Calhanoglu ha avuto qualche problemino. Oggi ha sostenuto tutto l’allenamento con la squadra, è a disposizione. Devo decidere, anche se in verità ho già deciso, se utilizzarlo eventualmente nel secondo tempo o metterlo dall’inizio della partita».