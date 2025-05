Calhanoglu, il momento decisivo! A Monaco per riscattare Istanbul

Dopo la delusione del 2023, Hakan Calhanoglu cerca rivincita e il primo trofeo europeo della carriera. Il Corriere dello Sport ne parla nell’edizione di oggi.

FINALE – La sfida di sabato contro il PSG rappresenta molto più di una finale per l’Inter: per Hakan Calhanoglu è una vera e propria rivincita personale. Due anni fa a Istanbul, nella sua Turchia, la sconfitta contro il Manchester City fu particolarmente amara. In quella finale, giocata senza Mkhitaryan titolare e con il turco schierato da mezzala, Calhanoglu faticò a imporsi e fu sostituito nel finale nel vano tentativo di rimonta. Ora, nel ruolo di regista, ha l’occasione di scrivere un finale diverso. Monaco non ha lo stesso carico emotivo di Istanbul, ma porta buoni ricordi: proprio all’Allianz Arena segnò ai tempi del Bayer Leverkusen nella stagione 2016/17.

Calhanoglu, a Monaco l’Inter passerà dal suo talento

RENDIMENTO – In questa Champions League, Calhanoglu ha segnato quattro gol – tre su rigore e uno su punizione – ma il suo rendimento è stato penalizzato da infortuni muscolari che lo hanno tenuto fuori per tre gare. Anche contro il Barcellona, a parte il penalty a San Siro, non ha brillato. Consapevole degli errori del passato, il numero 20 rilancia: «Spero di fare meglio rispetto a due anni fa. Contro il PSG servirà restare concentrati fino all’ultimo». Sabato, gran parte del gioco dell’Inter passerà dai suoi piedi. E stavolta, Calhanoglu vuole lasciare il segno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia