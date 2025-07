Calhanoglu, la moglie attacca: «Alcune persone non vi sono leali»

La moglie di Calhanoglu a difesa del marito dopo le dichiarazioni di ieri sera in casa Inter di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. Si parla di poca lealtà.

LA MOGLIE DI CALHANOGLU ALL’ATTACCO – Post partita rovente in casa Inter. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Fluminense, che ha decretato l’uscita di scena della Beneamata dal Mondiale per Club, Lautaro Martinez è sbottato contro alcuni compagni senza ovviamente fare nomi e cognomi. Il riferimento, come poi testimoniato dal presidente Beppe Marotta, era Hakan Calhanoglu. Le dichiarazioni di capitano e presidente hanno aperto un vero e proprio caso intorno al regista numero 20, che tuttora si trova in vacanza in Turchia, dopo aver deciso di non giocare il Mondiale per Club perché infortunato. La moglie di Calha, Sinem Gundogdu, su Instagram, ha voluto prendere le difese del marito. Questo il post di attacco sicuramente riferito ai tesserati interisti: «Alcune persone non vi sono leali. Sono fedeli alle loro esigenze per voi. Quando i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di essere di buon cuore. Tutte le cose buone ritornano e si moltiplicano». Insomma, tra l’Inter e Calhanoglu sarà per forza di cose addio. Ma il matrimonio tra le parti poteva e doveva finire diversamente.