Calhanoglu: «Migliorarci per riconfermarci. Taremi ciò di cui abbiamo bisogno!»

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in merito alle sue sensazioni per la nuova stagione di Serie A 2024-2025. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal turco ad Andrea Paventi.

Quanto pesa di più la maglia con lo scudetto, storico, che avete conquistato quest’anno?

Sicuramente è stato bello conquistarlo. Ma quest’anno avremo contro delle squadre più motivate, che vorranno batterci. Per noi sarà importante confermare quanto fatto. Siamo in un periodo in cui fa molto caldo, il lavoro è faticoso, ma siamo pronti per il Genoa.

Quanto stai lavorando per renderti ancora più imprevedibile?

Io credo sempre in quello che faccio. Sicuramente grazie all’aiuto dello staff tecnico e dei miei compagni riesco a migliorarmi. Loro mi capiscono e io capisco loro. Avere sempre la stessa determinazione, la stessa voglia, è molto importante.

L’anno scorso hai fatto 13 gol e 3 assist solo in campionato. Ripetersi per te e per l’Inter è possibile?

Lo spero, ma non si sa mai nulla nel calcio. Non ho mai pensato di fare tanti gol, dato che gioco ancora più indietro, da regista. Se vinciamo sono più tranquillo (rispetto al dover fare gol, ndr.).

Quali sono le insidie di questo campionato? Quali possono essere i vostri avversari?

Da quello che stiamo vedendo, tutte le squadre si stanno rinforzando molto. Il nostro segreto è la voglia di vincere. So che le altre squadre vogliono batterci, si vede, ma noi guardiamo solo a noi stessi. Sarà ancora più difficile riconfermarsi.

Inzaghi ha ricordato che nelle ultime tre stagioni le squadre che hanno vinto non si sono riconfermate.

Non dobbiamo mollare, non dobbiamo perdere la nostra motivazione. Dobbiamo fare ancora di più, sono d’accordo col mister. Riconfermarsi sarà ancora più difficile, ma io credo nel nostro gruppo perché abbiamo la mentalità giusta. Abbiamo giocatori che sono fortissimi.

Taremi ha caratteristiche un po’ diverse dagli altri. Quanto è stimolante per te?

Mehdi è un giocatore che gioca per la squadra, corre e difende. Si tratta di un giocatore di cui abbiamo bisogno: è forte davanti alla porta, è molto tranquillo e positivo.

Lautaro continua a vincere tantissimo. Secondo te è pronto per vincere il pallone d’oro?

Lo spero per lui. Siamo tutti con Lauti… ha meritato il rinnovo, è il nostro capitano. Fa sempre qualcosa di diverso, oltre a segnare. Sono contento e spero che vinca il pallone d’oro.

Saresti contento se succedesse cosa?

Sarei contento se vincessimo tutto.