Calhanoglu subito a lavoro dopo gli esami! I tempi di recupero

Calhanoglu questa mattina ha subito svolto gli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare dopo il fastidio accusato in allenamento prima della sfida con il Lecce. Ecco i possibili tempi di recupero.

TEMPI DI RECUPERO – Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Hakan Calhanoglu hanno confermato il leggero risentimento muscolare all’adduttore e per questo motivo già da questo momento lavorerà a parte per tornare a disposizione il prima possibile. Ma quando precisamente? Le sue condizioni, così come precisato dal club nerazzurro, saranno valutate nei prossimi giorni, ma quel che è certo è che salterà la sfida di mercoledì contro l’Atalanta. Difficilmente si forzerà il suo recupero anche per la sfida casalinga contro il Genoa in programma il 4 marzo. Per questo motivo, il centrocampista turco proverà a tornare a disposizione già per la sfida in casa del Bologna il 9 marzo, così da averlo recuperato al 100% per la sfida di ritorno di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid.