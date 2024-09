Calhanoglu lavora con la Turchia per il recupero: gli aggiornamenti

Hakan Calhanoglu oggi ha passato il primo giorno con la Turchia dopo la convocazione ricevuta da Vincenzo Montella. Il giocatore dell’Inter ha un problema all’anca, gli aggiornamenti direttamente dal portale locale Fanatik.

ATTESA – Hakan Calhanoglu non si è allenato con i compagni quest’oggi. I ritiri delle nazionali sono iniziati da poco, il primo giorno è concluso e sono arrivati i primi aggiornamenti. L’Inter attende notizie da Alessandro Bastoni e proprio dal turco col numero 20. Sul difensore Luciano Spalletti ha rassicurato che verrà monitorato giorno per giorno per capire se potrà giocare in UEFA Nations League. Per Calhanoglu ecco la situazione.

LE ULTIME NOTIZIE – La Turchia ha svolto il primo allenamento, ma non tutti. Calhanoglu non ha partecipato alla sessione per il problema all’anca riscontrato con l’Atalanta. A San Siro venerdì scorso il centrocampista è stato costretto al cambio al minuto 61 per Kristjan Asllani. Oggi ha fatto cure personalizzate in solitaria per iniziare il suo percorso verso il recupero. Vincenzo Montella farà di tutto per averlo per gli impegni in programma. La Turchia giocherà questo venerdì con il Galles poi lunedì con l’Islanda. Le condizioni del giocatore non sono così grave, l’Inter può essere tranquilla in vista del rientro.