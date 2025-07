Calhanoglu-Lautaro Martinez, nessun chiarimento! La situazione – SM

Nessun chiarimento tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Smentita la ricostruzione apparsa nei giorni scorsi. La verità sarebbe un’altra.

FREDDEZZA E NESSUN CHIARIMENTO – Sono ormai giorni che si parla di Hakan Calhanoglu e del suo rapporti quasi ai titoli di coda con l’Inter. Nelle scorse ore si era parlato anche di una possibile telefonata tra il numero 20 nerazzurro e il capitano Lautaro Martinez, dopo il botta e risposta accaduto tra lunedì sera e martedì mattino. Ma Sport Mediaset smentisce del tutto questa ricostruzione. Ecco quale sarebbe, invece, la verità secondo i colleghi: «Dalle informazioni raccolte, arrivano smentite sul contatto diretto tra Calhanoglu e Lautaro Martinez: freddezza tra le parti e nessun chiarimento, almeno fino a oggi. Tra like social e messaggi privati, il centrocampista avrebbe avuto contatti con altri componenti del gruppo squadra: da Sommer a Thuram, passando per Bisseck e Dumfries. Ma non solo».

PROPOSTA RIFIUTATA – L’Inter ha ricevuto una prima offerta dal Galatasaray, la squadra maggiormente interessata a Calhanoglu, da circa 17 milioni di euro, ma il club nerazzurro ha prontamente rigettato la proposta (vedi articolo). Inoltre, Calha rimane anche in orbita Al Hilal. Il club arabo, allenato da Simone Inzaghi, ha messo gli occhi anche su Francesco Acerbi. Il 37enne difensore ex Lazio potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra estiva di calciomercato.