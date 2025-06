Calhanoglu, la sensazione è che l’affare si farà! E l’Inter ha un sogno – TS

Il capitolo Calhanoglu-Galatasaray non si chiude, nonostante le parole del presidente dei turchi. Secondo Tuttosport, alla fine l’affare si farà e l’Inter ha un sogno di mercato.

L’OPERAZIONE ANDRÀ A BUON FINE – Hakan Calhanoglu rimane uno dei temi più caldi del mercato dell’Inter. Il regista turco, al momento negli USA ma indisponibile, piace tantissimo al Galatasaray, che vorrebbe portarlo in Turchia. Le parole del presidente Dursun Ozbek sono apparse più strategiche che altro. Perché al momento il budget del club è interamente riservato al tentativo di trattenere Osimhen (difficile), operazione che – anche se sembra incredibile a dirsi – è legata a doppio filo con il possibile trasferimento di Calhanoglu. Come sottolinea Tuttosport, turchi sanno che l’Inter per 25-30 milioni darà il via libera e l’interessato ha già aperto al trasferimento. La sensazione è che alla fine l’affare si farà con piena soddisfazione delle parti.

Se parte Calhanoglu l’Inter ha il sogno Ederson

SOGNO – Dal canto suo, scrive il quotidiano torinese, Chivu non si strapperebbe i capelli se andasse via Calhanoglu. Nel ruolo, l’allenatore rumeno, cerca un giocatore dalle caratteristiche diverse: a Parma aveva Keita, ma il sogno è mettere nel motore Ederson. Il brasiliano dell’Atalanta però non costa poco e dovrebbe avere una valutazione sopra i 45 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino