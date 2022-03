Calhanoglu: «Italia? Ho sentito i miei compagni dell’Inter, sono arrabbiati!»

Hakan Calhanoglu, così come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, non giocherà il Mondiale con la sua Turchia, eliminata nell’altra partita di playoff. Il centrocampista nerazzurro in un’intervista a sporx.com ha raccontato di aver parlato con i suoi compagni dell’Inter.

FUORI DAL MONDIALE – Calhanoglu parla dell’eliminazione della Turchia: «Volevamo il Mondiale! Abbiamo giocato contro una buona squadra come il Portogallo. L’inizio partita non è stato dei migliori, ma la nostra prestazione nel secondo tempo è stata ottima, abbiamo giocato bene e siamo entrati bene in partita. Da oggi ci concentriamo per il 2024. Il nostro obiettivo era quello di affrontare l’Italia in finale, ma purtroppo non è successo. Ho sentito anche i miei compagni di squadra (Barella e Bastoni, ndr) ed erano molto arrabbiati. Penso che sia stato più difficile per loro perché hanno giocato contro la Macedonia».

Fonte: sporx.com