Calhanoglu a Istanbul: mercato o altro? Risposta shock sul Galatasaray!

Dopo aver lasciato il Mondiale per Club con l’Inter, Hakan Calhanoglu è stato avvistato a Istanbul. Il motivo ha a che fare con la corte del Galatasaray?

RITORNO – Continuano ad suonare campanelli d’allarme in merito al futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo le dichiarazioni arrivate dalla Turchia nelle ultime ore, altre indiscrezioni lasciano davvero pochi dubbi sulle intenzione del centrocampista. Da qualche settimana, infatti, il Galatasaray bussa insistentemente alla porta del calciatore, che non ha mai nascosto il sogno di tornare in patria. Ed è proprio lì, precisamente a Istanbul – sede del club – che in queste ore è stato intercettato Calhanoglu. Dopo aver lasciato l’Inter in America, infatti, il regista ha raggiunto la Turchia. Ci si chiede, quindi, se il motivo è riconducibile proprio alle indiscrezioni di mercato che lo vedono vicino al Galatasaray.

Da Istanbul nuovi segnali all’Inter da Calhanoglu: la risposta e il motivo del suo ritorno in Turchia

LA RISPOSTA – Secondo quanto riporta il profilo X di Le Marca Sports, Calhanoglu sarebbe a Istanbul proprio per discutere col Galatasaray delle trattative di trasferimento. A confermarlo sarebbero anche le dichiarazioni dello stesso calciatore, che alla domanda “Verrai al Galatasaray?” avrebbe risposto con un “Speriamo”. Tuttavia, il motivo ufficiale della sua permanenza in Turchia è un matrimonio al quale sta partecipando in queste ore. Non resta che attendere novità su uno degli argomenti più caldi di questo mercato estivo dell’Inter, dal quale potrebbe dipendere molto anche delle nuove entrate.