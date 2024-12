Calhanoglu: «Inter a vita? Mia speranza. Inzaghi mi ha svoltato»

Calhanoglu non ha dubbi sul suo amore verso l’Inter. Il turco racconta la sua esperienza, il futuro e ringrazia club e Inzaghi. Intervista che arriva qualche giorno dopo a quella di Beppe Marotta.

CAMBIAMENTO PESANTE – Calhanoglu descrive la sua esperienza all’Inter: «Posso dire che è stato, innanzitutto, un cambiamento pesante nella mia vita. Perché trasferirsi qui dal Milan non è facile. Ma a me l’Inter era sempre piaciuta, anche in passato. Sin dal primo giorno in nerazzurro, è cominciato un percorso straordinario, che ha segnato la mia carriera e che mi ha fatto diventare il giocatore che sono».

FUTURO – Poi Calhanoglu si esprime sul suo domani, rimarcando la volontà di rimanere in nerazzurro: «Me lo auguro, è la mia speranza. Anche perché ormai non sono più così giovane. E nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà. Ma sicuramente resterò il più a lungo possibile».

AIUTATO – Calhanoglu ripercorre l’interesse del Bayern Monaco in estate e poi ringrazia l’Inter: «C’erano gli Europei e fino a che non sono finiti il mio procuratore non mi ha detto nulla. Poi mi ha chiamato dicendomi che c’erano queste opzioni. Io l’ho fermato subito e gli ho detto senza esitazioni: “Parla con l’Inter, non con me. Farò solo quello che vogliono loro”. Non posso altro che ringraziare questo club e la gente che ne fa parte. Mi hanno sempre aiutato e sostenuto. In particolare Ausilio. È stato importantissimo per me, sia sul piano sportivo sia su quelle personale. Mi ha dato fiducia e fatto capire che potevo essere un giocatore importante per l’Inter. E così è stato. Questo è il motivo per cui sarà sempre l’Inter a decidere per me».

Calhanoglu e l’esaltazione di Inzaghi: svolta all’Inter

INZAGHI – L’allenatore più importante? La risposta di Calhanoglu: «Sicuramente sì. Ha visto la mia qualità e la mia intelligenza in campo. Ha avuto l’intuizione di trasformarmi da mezz’ala in regista. Ed è stata la svolta nella mia carriera. Mi ricordo che, qualche anno fa, lo avevo già incrociato quando guidava la Lazio. Anche quella era una squadra che giocava bene. Mi vengono in mente le sue telefonate prima di arrivare all’Inter. Le sue parole sono state stimolanti e mi hanno convinto della scelta. Ha spinto tanto per farmi venire. Siamo arrivati insieme e, dopo tre anni e mezzo, si può dire che abbiamo fatto qualcosa di importante».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno