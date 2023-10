Calhanoglu: «Inter per me è famiglia! In ogni caso sempre uniti»

Calhanoglu ha iniziato la nuova stagione superando quota 100 presenze con la maglia dell’Inter, mettendo a segno già 4 gol e 1 assist nelle prime 11 partite in cui è sceso in campo. Di questo e molto altro ha parlato nel Matchday Programme in vista di Inter-Roma.

COME UNA FAMIGLIA – Hakan Calhanoglu è a un gol dal diventare il miglior marcatore turco nella storia della Serie A. Straordinario il suo inizio di stagione all’Inter, queste le sue dichiarazioni: «Sono al terzo anno all’Inter e posso dire di aver trovato una grande famiglia fatta di tutte le persone che lavorano qui e di tifosi che ci stanno sempre vicino e sono il top. Tutti quelli che sono qui hanno un grande cuore. La squadra per me è sinonimo di casa, di famiglia, ogni giorno siamo qui insieme per lavorare e migliorarci e siamo pronti a rimanere uniti anche quando tutto non va al meglio».

MIGLIOR PARTITA E NON SOLO – Calhanoglu è stato premiato come MVP dell’ultimo match di Champions League, come in occasione di Porto-Inter: «Se devo scegliere una partita che mi rappresenta è proprio quella contro il Porto, per importanza e prestazione. Il miglior gol invece resta sempre quello su punizione contro il Borussia Dortmund ai tempi dell’Amburgo. L’assist? Sicuramente quello con la Nazionale nella sfida contro la Moldavia».

Fonte: Matchday Programme Inter