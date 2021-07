Calhanoglu: «Inter nuova sfida! Indossare questa maglia vuol dire tanto»

Nuove parole per Calhanoglu. Il centrocampista turco, arrivato a parametro zero dal Milan, a Inter TV mostra le sue sensazioni dopo i primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile.

VOLTO NUOVO – Hakan Calhanoglu racconta come sta procedendo il suo inserimento nel mondo Inter: «Sto conoscendo tutto, è una nuova sfida per me. Però mi sento già molto bene, i miei compagni mi aiutano in tutto. Ho conosciuto il mister e il suo staff, ringrazio tutti quelli che lavorano alla famiglia dell’Inter che mi hanno aiutato a essere qui. Indossare questa maglia vuol dire tante cose, perché loro hanno vinto lo scudetto l’anno scorso. Spero che, anche quest’anno, ce lo facciamo: giocare all’Inter vuol dire tante cose, è una grande squadra e un grande club con grandi tifosi. Lavoriamo duro, poi vediamo in campionato quando iniziamo. Tempo libero? Sto con la mia famiglia e i miei figli, a casa. Il numero di maglia? Ho preso sempre il 10, ma non era libero e ho scelto il 20. I miei obiettivi sono primo, non solo per me ma per tutti i miei compagni, non avere infortuni. Poi giocare per vincere lo scudetto ancora e fare grandi cose in Champions League».