Calhanoglu: «Mi è mancata l’Inter. Lautaro Martinez? Chiarito, quando torna il capitano lo riabbracciamo»

Calhanoglu chiude una volta per tutte la querelle dell’estate e torna ad Appiano Gentile più carico che mai. Le parole sull’Inter e su Lautaro Martinez. Ha entusiasmo.

TUTTO CHIARITO – Dopo il riassunto di Matteo Barzaghi, ecco adesso le dichiarazioni ufficiali di Hakan Calhanoglu a chiudere una volta per tutte il caso: «La mia vacanza è stata non facile, per le tante speculazioni. Ma eravamo già in contatto con l’Inter e la società. Ho fatto tutta la preparazione lì e sono tornata nelle migliori condizioni, sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di ricominciare. Ogni anno ci sono voci, ma non ho detto niente perché voglio che la gente mi vedesse ritornare qua. Fare sempre dichiarazioni non è giusto, sono contento di tornare, sono un giocatore dell’Inter. Rinnovo? Speriamo, vediamo. Vediamo cosa succederà in questi anni, il mio obiettivo è essere qui e vincere trofei. Con Lautaro Martinez abbiamo parlato, siamo professionisti, tutto chiarito, non c’è problema. Quando torna il capitano lo abbracciamo e basta, ora è in vacanza. Eravamo pieni con la testa e ora più leggeri. C’è carica». Insomma, è tutto rientrato. Il turco si prepara a mettersi a disposizione del club, cancellando definitivamente quest’ultimo mese molto turbolento.