ESCLUSIVA IN – Calhanoglu a Istanbul, tra Inter e Fenerbahce trattative iniziate! Ma offerta bassa

Arrivano aggiornamenti sul fronte Calhanoglu-Fenerbahce. Il turco si trova a Istanbul ma non per incontrare Ali Koc. Intanto, trattative iniziate. Ecco le ultime in esclusiva.

A ISTANBUL – Fronte caldo, anzi rovente, per quanto riguarda Hakan Calhanoglu e il Fenerbahce. Questa potrebbe essere la settimana della verità, anche perché sabato 26 inizierà il raduno precampionato della squadra di Cristian Chivu e lo stesso regista turco è chiamato a presentarsi ad Appiano Gentile. Anzi, già nella giornata di domani, Calha sarà a Milano per capire per lo stato del polpaccio lesionato. La redazione di Inter-News.it ha raccolto importanti informazioni per quanto riguarda il turco. Come riferisce in esclusiva il collega turco Samet Cayir del media turco Fanatik, oggi Calhanoglu è a Istanbul per uno spot pubblicitario e a meno di sorprese non dovrebbe incontrarsi con il presidente del Fenerbahce Ali Koc. C’è stata già una telefonata tra i due, circa due giorni fa, dove lo stesso Calha ha confermato la sua disponibilità a giocare per la squadra gialloblù di Istanbul.

Inter e Fenerbahce in trattativa per il trasferimento di Calhanoglu

TRATTATIVE E OFFERTA MAX – Sempre secondo Cayir in esclusiva su Inter-News.it, il presidente Ali Koc farà il possibile per acquistare Calhanoglu dall’Inter. E una delle motivazioni, che stanno spingendo il presidente dei turchi a completare il trasferimento, è anche politica, perché a settembre sono previste le nuove elezioni presidenziali per la guida del club. Le trattative tra Inter e Fenerbahce sono iniziate e lo stesso Ali Koc è pronto ad incontrare la Beneamata. Per quanto riguarda le cifre, i turchi dovrebbero arrivare ad offrire massimo 15 milioni di euro. Quindi, parecchia distanza rispetto ai 25-30 milioni richiesti dall’Inter.