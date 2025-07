Calhanoglu, l’Inter ha fatto la sua scelta! La situazione – Sky

L’Inter ha deciso di chiudere le porte per l’addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, riporta Di Marzio resterà all’Inter.

FINE – Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia nerazzurra. Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di un possibile ritorno del centrocampista turco a Istanbul per vestire la maglia del Galatasaray. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, non ci sono le condizioni per proseguire il dialogo tra le parti.

STOP – Il Galatasaray aveva mostrato un forte interesse per il regista dell’Inter, desideroso di riportare in patria uno dei talenti turchi più affermati a livello internazionale. Ma l’operazione si è rivelata troppo complessa, probabilmente per motivi economici. Dunque nulla di fatto.