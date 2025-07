Calhanoglu-Inter, difficile si ricominci! Ecco cosa può aiutare – Sky

Calhanoglu e l’Inter ormai ai ferri corti, dopo il botta e risposta delle ultime ore. Nelle prossime settimane si deciderà il tutto.

FRATTURA PROFONDA – In casa Inter continua il caso Hakan Calhanoglu, dopo quanto successo nel post partita di Inter-Fluminense. Lo sfogo di Lautaro Martinez, l’aggiunta del presidente Beppe Marotta e poi il contrattacco di Calhanoglu e consorte. Insomma, si tratta di una situazione alquanto complicata. Luca Marchetti, in collegamento da Ostia per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla situazione confermando appunto le difficoltà di un’eventuale riconciliazione: «Difficile che si riinizi con Calhanoglu, la frattura, dopo le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta nel post di Inter-Fluminense, è profonda, ci vorrà davvero uno sforzo notevole per andare oltre. Il mercato può aiutare a risolvere la situazione».

SUMMIT DECISIVO – Beppe Marotta nella sua arringa finale dopo Inter-Fluminense, aveva chiosato con un eloquente “ne dovremo parlare“. Insomma, il futuro incontro tra le parti sarà per forza di cose decisivo. Da capire in primis quando sarà. Il Galatasaray, inoltre, non molla la presa anche se per portare via Calhanoglu dall’Inter, i turchi dovranno alzare e non di poco la loro proposta, ferma ad oggi a soli 15 milioni di euro. Il futuro summit, comunque, tra la dirigenza interista e il numero venti turco sarà fondamentale e propedeutico ad ogni futura decisione.