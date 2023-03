Calhanoglu: «Iniziato come portiere! Inter-Barcellona, gol speciale»

Hakan Calhanoglu è il protagonista del matchday programme in vista della gara contro la Juventus di questa sera, dove si è raccontato, svelando anche le sue origini da calciatore. Di seguito un estratto, qui il programma completo.

GOL SPECIALE – Hakan Calhanoglu è tornato su uno dei gol più importanti della stagione, ovvero quello valso la vittoria in Inter-Barcellona: «Ci sono diversi gol che per importanza o gesto tecnico sono diventati speciali per me, come quello contro il Barcellona di quest’anno. Una rete che non dimenticherò è anche quella che ho segnato nell’Amburgo contro il Borussia Dortmund. Ho provato a calciare da fuori e mi è uscito un gol bellissimo».

ORIGINI – Calhanoglu ha poi rivelato le sue origini, svelando di come – a inizio carriera – giocasse da portiere: «Da bambino passavo le giornate in un campetto vicino casa. Mio padre era allenatore, un giorno ero in porta e vedendo come rinviavo la palla mi ha provato in campo la partita successiva. Ho fatto benissimo. Il mio sogno è cominciato così ed è proseguito con tanto coraggio e sacrificio».

Fonte – Matchday programme di Inter-Juventus