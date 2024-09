Calhanoglu: «Inter? Avevo ricevuto offerte! Pallone d’Oro, orgoglio»

Calhanoglu si è espresso sul suo futuro parlando direttamente dalla Turchia. Il regista dell’Inter poi è apparso orgoglioso dopo la nomina al Pallone d’Oro.

ORGOGLIO – Hakan Calhanoglu, dopo la vittoria della sua Turchia contro l’Islanda, ha risposto così alla domanda sul Pallone d’Oro: «Quando si tratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni, un giocatore turco è nuovamente tra i candidati al Pallone d’Oro , ne sono orgoglioso. Dopotutto sostengo il mio Paese nel miglior modo possibile. Questo è sempre stato il mio obiettivo, l’ho detto tante volte».

Calhanoglu sul futuro all’Inter e sugli obiettivi in Nazionale

FUTURO – Poi Calhanoglu non nasconde le offerte ricevute da altri club: «Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter e che non avrei lasciato l’Inter. Quindi, come ho detto, non è una cosa che posso fare. Cercherò di giocare ai massimi livelli. Per quanto riguarda la nazionale, voglio riuscire a giocare la 100esima partita nazionale. È sempre stato il mio obiettivo. Se il mio corpo me lo consentirà, cercherò di continuare la mia vita calcistica finché lo farò ne avrò le possibilità». Il turco, come altri suoi cinque compagni, riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile nella giornata di domani.