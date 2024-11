Calhanoglu infortunio, tutto tace dalla Turchia: ore di attesa per l’Inter!

L’Inter vorrebbe riavere al più presto il suo Hakan Calhanoglu, uscito nuovamente acciaccato da Turchia-Galles. Il punto della situazione e le novità in merito al rientro.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu continua a lasciare col fiato sospeso l’Inter. Grande apprensione ieri sera, nel corso di Turchia-Galles, quando il regista ha lasciato anticipatamente il campo per un fastidio alla coscia sinistra. Come emerso nel post-partita, infatti, il centrocampista ha sentito pizzicare nello stesso punto in cui ha accusato l’ultimo infortunio con l’Inter, risalente alla gara contro la Roma dello scorso 20 ottobre. Questa mattina la preoccupazioni in casa Inter sembrava essersi arrestata, considerando che i primi esiti degli esami al quale il turco si è sottoposto hanno scongiurato un infortunio importante.

Calhanoglu e il ritorno dalla Turchia: cosa e quanto manca?

LE ULTIME – Il problema fisico di Calhanoglu, infatti, risulta essere di lieve entità e il rischio di uno stop prolungato sarebbe così scongiurato. Le ore di attesa nell’ambiente nerazzurro, però, non sono finite. La importante novità, subito dopo l’esito degli esami, era quella di un rientro anticipato del centrocampista a Milano. L’Inter, ansiosa di poter riavere subito il suo regista da rimettere pienamente in senso, si è messa in contatto con la Federazione turca per riuscirci. Tutto, però, appare ancora bloccato. Nessun aggiornamento, utile a capire se effettivamente la Turchia ha accolto la richiesta della squadra nerazzurra, è arrivato nelle ultime ore. L’attesa continua e l’attenzione di Inzaghi non cala.