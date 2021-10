Calhanoglu, infortunio non preoccupa. Rientro per Inter-Juventus – Sky

Hakan Calhanoglu non è andato nemmeno in panchina in Inter-Sheriff a causa da un infortunio. Il turco, però, dovrebbe tornare a disposizione contro la Juventus. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fornisce gli ultimi aggiornamenti

RECUPERO – Hakan Calhanoglu ha saltato le ultime due sfide dell’Inter a causa di un infortunio rimediato in nazionale. Il centrocampista turco, però, potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Juventus, sfida al vertice in programma domenica alle 20:45. Da Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24, arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista: «Ci sono buone speranze di vedere il recupero di Hakan Calhanoglu per Inter-Juventus. Il turco ha saltato la sfida contro lo Sheriff per un problema alla caviglia, però non desta preoccupazioni e dovrebbe rientrare a breve. Sarà poi Inzaghi a decidere se impiegarlo».