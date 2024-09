Calhanoglu infortunato risponde alla chiamata della Turchia: ecco cosa succede

Calhanoglu ha giocato contro l’Atalanta per poi essere sostituito al 61′ da Asllani per via di un affaticamento. Il turco si trova a Istanbul, come documentato attraverso le Instagram Stories. Il centrocampista risponde dunque alla chiamata della sua Nazionale. La stessa cosa potrebbe fare Bastoni. Ecco cosa potrebbe succedere

INFORTUNATI – Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni hanno giocato da titolari in Inter-Atalanta ma entrambi sono stati sostituiti nel secondo tempo per infortunio. Lo stesso Simone Inzaghi si è detto piuttosto preoccupato per le condizioni dei due, ma ciò non toglie che risponderanno alla chiamata delle rispettive Nazionali, ovvero Turchia e Italia, impegnate in Nations League.

ITER – Del turco c’è praticamente la conferma poiché, attraverso le sue Instagram Stories, ha documentato di essere a Istanbul. È presumibile dunque che Calhanoglu risponderà alla chiamata della Turchia ma non è detto che poi rimanga e giochi le sue sfide contro Galles e Islanda. Il centrocampista si unirà alla squadra di Vincenzo Montella e in seguito sarà valutato dallo staff medico della Nazionale turca. Poi, in base all’esito degli esami, si deciderà se trattenerlo o farlo ritornare a Milano. Chiaramente lo staff medico dell’Inter rimarrà sempre in contatto con la Turchia. Lo stesso percorso farà Alessandro Bastoni che, come il compagno turco, dovrebbe rispondere alla chiamata dell’Italia di Luciano Spalletti per poi decidere il da farsi.

CHI RIMANE – Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria con l’Atalanta, ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Il gruppo si ritroverà dunque ad Appiano Gentile martedì per iniziare i lavori in vista della ripresa, quando l’Inter affronterà il Monza per poi prepararsi al derby con il Milan e all’esordio in Champions League contro il Manchester City. Il tecnico piacentino potrà lavorare con chi non è stato convocato in Nazionale, come Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Nicolò Barella che si sottoporrà a un piccolo intervento al naso. Presenti anche Yann Sommer, Henrikh Mkhitaryan, Yann Bisseck, Carlos Augusto e il neo interista Tomas Palacios oltre ad alcuni giovani della Primavera.