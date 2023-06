Calhanoglu, in finale da titolare e col rinnovo già firmato – CdS

Hakan Calhanoglu giocherà da titolare la finale della UEFA Champions League già con il rinnovo di contratto fino al 2027 firmato, come confermato dal Corriere dello Sport

RINNOVO IN CASSAFORTE – Hakan Calhanoglu si appresta a giocare una delle partite più importanti della sua carriera. Il turco sarà titolare, presumibilmente nel ruolo di mezz’ala al fianco di Marcelo Brozovic. Il centrocampista turco quest’anno ha giocato 48 partite sulle 56 disputate dai nerazzurri, prendendo in mano la cabina di regia quando a inizio stagione Brozovic ha avuto alcuni problemi fisici. Da mezzala ha cambiato ruolo in scioltezza, reinventandosi nel posto nevralgico per dettare i tempi e far girare il gioco della squadra. Sebbene alcune situazioni contrattuali verranno decise solo dopo la finale di Champions League, per il numero 20 è già tutto finalizzato. Il nuovo legame durerà fino al 2027 e per il giocatore turco rappresenta un passo importante visto che a 29 anni si appresta a entrare nella fase clou della carriera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia