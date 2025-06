Calhanoglu, il Galatasaray resta nell’ombra! La situazione – Sky

Nelle prime ore del pomeriggio, alcuni media turchi, avevano avanzato la possibilità di una prima offerta da parte del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Come riportato in serata da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, ad oggi non c’è nulla di concreto.

INDISCREZIONI – Nonostante le recenti indiscrezioni che accostano Hakan Calhanoglu al Galatasaray, dall’ambiente Inter trapela una situazione chiara: non è arrivata alcuna offerta per il regista turco, spiegano a Sky Sport. Il club nerazzurro, che sta tracciando le prime linee per la nuova stagione, considera il centrocampista un elemento imprescindibile all’interno del progetto tecnico.

Calhanoglu e la voglia di restare a Milano

MILANO – Calhanoglu è approdato all’Inter nel 2021, diventando rapidamente uno dei punti fermi della squadra. Già la scorsa estate era stato avvicinato al Bayern Monaco, ma allora la sua intenzione è sempre stata quella di restare a Milano, dove ha trovato centralità e continuità. Il Galatasaray osserva da lontano, ma senza passi concreti. L’Inter non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale e non ha intenzione di privarsi del suo metronomo a centrocampo, uno dei leader della rosa.