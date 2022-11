Calhanoglu: «Grazie a tifosi e compagni di squadra! Amichevoli importanti»

Hakan Calhanoglu, decisivo grazie a un suo gol in Turchia-Repubblica Ceca (vedi QUI), intervistato da TRT Spor dopo la partita ha espresso tutta la sua enorme soddisfazione.

SFIDE IMPORTANTI – Calhanoglu è soddisfatto per la prestazione messa in mostra in amichevole e parla anche del suo gol: «Dico grazie ai tifosi presenti oggi, l’atmosfera era molto bella. Volevamo battere la Repubblica Ceca anche se abbiamo riscontrato qualche difficoltà, ma abbiamo lottato fino alla fine portando a casa il risultato. Abbiamo giocato con entusiasmo. Questo tipo di amichevoli e le prossime che ci saranno a marzo saranno importanti per noi. Il gol? Ho cercato di calciare nell’angolo più vicino a lui, è stato un bel gol».