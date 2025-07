Calhanoglu, giornata importante! Domani mattina altro contatto – SM

Come riportato da Sportmediaset, l’Inter potrebbe ricevere a breve una prima offerta per Calhanoglu da parte del Fenerbahce. Previsto domani mattina un nuovo incontro tra l’entourage del 31enne e il club turco.

CONTATTO – Arrivano novità importanti per il futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo un pomeriggio particolarmente impegnativo, i nerazzurri a breve potrebbero ricevere una prima offerta ufficiale del Fenerbahce per il centrocampista turco. Come spiegato da Orazio Accomando di Sportmediaset, l’agente di Calhanoglu è a Istanbul e nella tarda mattinata di domani ci sarà un altro contatto tra il club e l’entourage del centrocampista nerazzurro. In caso di eventuale accordo tra le due parti, il Fenerbahce farà la sua offerta ufficiale all’Inter.