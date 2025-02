Un Calhanoglu da gestire in 4 giorni: l’Inter dribbla i rischi – CdS

Calhanoglu è rientrato dopo il terzo infortunio stagionale e lo ha fatto dal 1′ nel derby. In vista del doppio confronto con la Fiorentina, l’Inter punta a gestirne il minutaggio.

GESTIONE – Calhanoglu domenica è rientrato con l’Inter giocando il derby di Milano. Il mese di astinenza dal campo si è fatto sentire, tant’è che il turco è stato praticamente uno dei peggiori in campo e, suo malgrado, artefice in negativo dell’azione che ha portato allo svantaggio interista per opera di Tijjani Reijnders. Nelle prossime 96 ore l’Inter giocherà ben due volte contro la Fiorentina: domani nel recupero della quattordicesima giornata e poi lunedì nel ritorno valido per la ventiquattresima. La gestione di Calhanoglu è obbligata. L’Inter e Simone Inzaghi non vogliono correre rischi. Il turco ha patito tre infortuni in questa stagione e bisogna evitarne un quarto. Quindi, per il doppio impegno contro i viola, ne sarà gestito il minutaggio.

Inter, Calhanoglu verrà gestito per il doppio impegno con la Fiorentina

DOPPIO IMPEGNO – Nella rifinitura di oggi, Inzaghi deciderà se lanciare dal primo minuto Calhanoglu o se puntare su Kristjan Asllani, il quale è rimasto in panchina per novanta minuti contro il Milan nel derby. Zielinski, ieri a parte per una leggera sindrome influenzale, prenderà regolarmente il treno che porterà la Beneamata a Firenze nella giornata di oggi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, poi in vista della partita di lunedì, toccherà allo stesso Calhanoglu parlare con Inzaghi e discuterne l’impiego. Anche perché l’Inter avrà un febbraio ricco di impegni decisivi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia