Calhanoglu, in Germania sicuri: sull’Inter c’è una forte sensazione!

Il nome di Calhanoglu continua a rimanere in orbita Bayern Monaco. Per il club tedesco è un obiettivo e l’Inter è disposta ad una cosa.

LA SITUAZIONE – In casa Inter tiene banco la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, impegnato in Nazionale ad Euro 2024, è pressato dal Bayern Monaco. Come riferiscono dalla Germania, per i bavaresi è un obiettivo a centrocampo, ma non quello primario. Infatti, la squadra tedesca cerca in particolare Joao Palhinha, centrocampista del Fulham. Se il Bayern non dovesse trovare un accordo con il club londinese allora occhio all’eventuale affondo dei bavaresi nei confronti dell’Inter per Calhanoglu. A proposito dell’Inter, il club è disposto ad ascoltare i tedeschi.

Calhanoglu ambito dal Bayern Monaco, ora l’Inter ascolta

RIFLESSIONI – Il Bayern Monaco non ha ancora inviato un’offerta ufficiale all’Inter. Ma secondo i colleghi tedeschi, il club milanese sarebbe disposto a cedere il regista in caso di offerta interessante. Da capire le cifre. Sicuramente, i nerazzurri inizieranno ad ascoltare, se dovessero arrivare, offerte superiori ai 45 milioni di euro. L’Inter lo reputa un pilastro della propria squadra, nonché uno dei registi più bravi in circolazione. Anche Calhanoglu ha aperto peraltro ad un suo trasferimento in Germania e nel campionato tedesco. Peraltro, sarebbe un ritorno: ha già giocato all’Amburgo e al Bayer Leverkusen.