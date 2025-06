Calhanoglu, il Galatasary ci pensa! E lui non rifiuta – TS

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dall’Inter. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore turco è finito nel mirino del Galatasaray.

ADDIO – Un anno fa l’Inter rifiutò l’offerta del Bayern Monaco per Calhanoglu, ma oggi lo scenario è cambiato. Il centrocampista turco, titolare e regista del gioco nerazzurro, non ha vissuto una stagione all’altezza della precedente, complicata da cinque infortuni muscolari che ne hanno limitato rendimento e continuità. A 31 anni, il suo futuro è in bilico. Marotta e Ausilio valuterebbero ogni offerta.

Inter, pochi incedibili. Calhanoglu non tra questi

INTERESSE – Nonostante resti un giocatore importante, il turco potrebbe partire se arrivasse una proposta da circa 25-30 milioni di euro, cifra che il Galatasaray – secondo l’emittente turca Ekol TV – sarebbe disposto a offrire. Anche club sauditi osservano con interesse, pronti a garantirgli un ricco contratto (si parla di 10 milioni l’anno). L’Inter, con Inzaghi in uscita e Chivu pronto a subentrare, non considera più Calhanoglu incedibile per il progetto. Se dovesse essere ceduto, i nerazzurri valuterebbero alternative: non un regista classico (come Rovella o Ricci), ma un mediano fisico come Mandela Keita, già seguito dal Parma.

