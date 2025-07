Calhanoglu, il Galatasaray si tira fuori: ora ci pensa Chivu – CdS

La telenovela Calhanoglu sembra ormai arrivata ai titoli di coda: il Galatasaray ha incontrato l’Inter facendogli sapere di non potere affondare sul numero venti. Ora inizierà il lavoro di Cristian Chivu.

LA FINE – Una telenovela durata praticamente un mese abbondante, ma alla fine si è arrivati ad un epilogo: Calhanoglu resta all’Inter. Ieri, il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, e l’intermediario George Gardi, hanno incontrato il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio comunicandogli la decisione del club turco di tirarsi fuori. Il Galatasaray, che prenderà per 75 milioni di euro Victor Osimhen (considerato obiettivo prioritario e assoluto), non potrà accontentare l’Inter che chiedeva per Calhanoglu 25-30 milioni di euro. I turchi, per il centrocampista e capitano della Turchia, erano disposti ad offrire al massimo 15 milioni di euro. Ora la palla passa a Chivu.

PALLA A CHIVU – A meno di clamorosi scenari, Calhanoglu è destinato a rimanere all’Inter e a presentarsi al ritiro del 26 mettendosi subito a disposizione di Cristian Chivu. Il turco sta smaltendo l’infortunio al polpaccio e una volta arruolabile potrà iniziare a lavorare con il tecnico rumeno. Dal canto suo, Chivu non si strapperà sicuramente i capelli in merito alla permanenza di Calhanoglu. Ma dovrà ovviamente comporre la frattura scaturita dopo Inter-Fluminense tra Calha e Lautaro Martinez. L’allenatore è convinto di riuscirci. Con la permanenza di Calhanoglu, ovviamente l’Inter non comprerà Ederson.

