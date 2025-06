Calhanoglu-Galatasaray, sogno mai nascosto. Inter, ripensa a queste parole!

Il Galatasaray bussa alla porta di Hakan Calhanoglu, che non ha mai nascosto il sogno di volerci approdare. All’Inter risuonano le recenti dichiarazioni del regista turco.

SIRENE TURCHE – Era già tutto previsto? Non è dato sapere e, a dirla tutta, i tempi sono ancora acerbi per dare già inizio ai retro-pensieri. Qualche congettura sulla novità di giornata, legata ad Hakan Calhanoglu e all’interesse mostrato dal Galatasaray, però, si può sempre fare. Proprio nei giorni in cui circolano le voci di corteggiamenti arabi per il regista dell’Inter, dalla Turchia arriva la voce di un prepotente blitz da parte del club di Istanbul. Stando a quanto emerso oggi pomeriggio, infatti, il Galatasaray avrebbe già incontrato il centrocampista, presentandogli una prima offerta formale. Potrebbe essere una voce come tante, che circolano in un periodo caldo come quello del calciomercato estivo, o potrebbe anche trattarsi di una seria e veritiera trattativa. Tuttavia, ciò che interessa indagare adesso è l’eventuale coinvolgimento di Calhanoglu di fronte a questo particolare cliente che bussa alla sua porta.

Calhanoglu e il sogno Galatasaray: cosa comporta per l’Inter?

RECENTE PASSATO – Possiamo definire il Galatasaray un “particolare” cliente per più motivi, che inducono a pensare che Calhanoglu non sia di certo rimasto inerme di fronte all’eventuale offerta ricevuta. Com’è noto, infatti, la nazionalità di provenienza del regista dell’Inter è quella turca, proprio dove risiede il club allenato da Okan Buruk. Il legame tra il centrocampista e la sua terra è fortissimo, e il fatto che sia anche il capitano della Nazionale ne è la riprova. Come ogni calciatore, anche per Calhanoglu il sogno nel cassetto sarebbe quello di tornare, un giorno, a giocare nel proprio paese di origine. Il classe ’94 non lo ha mai nascosto ma, anzi, ha addirittura recentemente palesato quale sarebbe il club di destinazione ambito. Quale se non il Galatasaray, appunto?

DICHIARAZIONI – In un’intervista datata 13 novembre 2024, Calhanoglu ha dichiarato: «Ho avuto l’opportunità di tornare in Turchia mentre giocavo nel Milan, ma in quel periodo c’erano le elezioni presidenziali al Galatasaray, e quindi non è successo. Attualmente sono all’Inter. Ho prolungato il contratto fino al 2027. Non so cosa accadrà in futuro, sarebbe sbagliato da parte mia dire qualcosa. Non voglio illudere nessuno». Molto più recentemente, poi, il centrocampista è tornato a parlare del suo futuro, sempre legandolo al club di Istanbul. In un’intervista rilasciato il 2 di aprile, infatti, Calhanoglu ha affermato: «Sono molto felice all’Inter. Poi non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Vorrei trasferirmi al Galatasaray, sarebbe un onore per me indossare un giorno la maglia del club turco». Di fronte a queste dichiarazioni, quindi, non si può non immaginare un tentennamento del calciatore di fronte all’eventuale offerta del club in cui ha sempre sognato di approdare. Si aspettano, quindi, ulteriori novità sulla nuova trama di mercato.