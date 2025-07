Calhanoglu-Galatasaray? Prossime 48-72 ore decisive! Tre nodi – SI

Calhanoglu e il Galatasaray, l’inizio di settimana potrebbe essere importante. Intanto l’Inter aspetta l’offerta e valuta gli eventuali eredi del centrocampista turco.

SETTIMANA IN ARRIVO NON BANALE – Il fronte Calhanoglu potrebbe accendersi nei prossimi giorni. Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube, ha raccontato le ultime sul centrocampista turco. Con l’Inter la situazione è ormai ai ferri corti. Ecco cos’ha raccontato il giornalista esperto di calciomercato: «Le prossime 48-72 ore saranno decisive per Calhanoglu? Probabilmente sì. Per capire la fattibilità di un’operazione con il Galatasaray, per capire se arriveranno 25 più 5 di bonus per arrivare a 30, per capire il budget del Galatasaray che ha il sogno Osimhen. L’Inter è un cantiere aperto, c’è ancora la clausola di Dumfries. Chi prendo al posto di Calhanoglu? Ederson o ci riprovo per Rovella. Devo prendere dei soldi per fare un’operazione importante». Per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Calha, dal Portogallo hanno lanciato un nuovo nome, ossia quello del connazionale Orkun Kokcu (vedi articolo). Insomma, i profili adesso diventano parecchi, ma la cosa principale rimane una: l’offerta del Galatasaray all’Inter e il margine di trattativa per andare a chiudere questa operazione. Il numero 20 nerazzurro non si è ancora chiarito con Lautaro Martinez, dopo il battibecco a distanza di qualche giorno fa.