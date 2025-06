Calhanoglu-Galatasaray, offerta sul piatto: l’Inter non si accontenta! – SM

Il Galatasaray avanza la sua offerta ad Hakan Calhanoglu e all’Inter. Il club nerazzurro, però, fissa il prezzo e ci resta ancorata. Ecco tutte le cifre in ballo.

OFFERTA INDIVIDUALE – L’interesse per Hakan Calhanoglu non si ferma solo in Arabia Saudita. Di ieri, infatti, la notizia di mercato giunta dalla Turchia secondo cui il Galatasaray avrebbe iniziato un concreto corteggiamento nei riguardi del regista dell’Inter. Quest’oggi arrivano maggiori informazioni sulla nuova trama di mercato e a darle è il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi. Il club di Istanbul avrebbe offerto al centrocampista nerazzurro un contratto di tre anni a 10 milioni di euro netti a stagione. L’offerta fa gola a Calhanoglu, che attualmente ha altri due anni di contratto con l’Inter a una cifra più bassa: 6,5 milioni di euro.

Il Galatasaray tenta Calhanoglu ma non l’Inter: divario tra richiesta e offerta!

CIFRE E SOSTITUTO – Se l’offerta del Galatasaray rivolta a Calhanoglu soddisfa il diretto interessato, lo stesso non si può dire del suo club di appartenenza. La società turca, infatti, ha avanzato, attraverso i suoi emissari, una proposta ai nerazzurri di 25 milioni di euro. Una cifra che, ovviamente, non accontenta la dirigenza di Viale della Liberazione, che lascerebbe partire il suo regista solo di fronte a un’offerta che si aggiri tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ci si potrebbe quindi aspettare un rilancio da parte del Galatasaray e per questo l’Inter valuta il sostituto di Calhanoglu. Il profilo più adatto individuato finora è quello di Nicolò Rovella. Il classe 2001 piace molto al club nerazzurro ma comporta un ostacolo duro da superare: la clausola di 50 milioni di euro fissata dalla Lazio.