Calhanoglu-Galatasaray, oggi è un no! Con l’Inter si è detto questo – Sky

Calhanoglu non andrà al Galatasaray e rimarrà all’Inter. Ieri l’incontro tra le due dirigenze a Milano. Ecco cosa si sono detti. La ricostruzione in merito al futuro del turco.

NON CI SONO LE CONDIZIONI – Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ricostruisce la vicenda Hakan Calhanoglu rispetto a quanto successo ieri con l’incontro tra il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, e il club nerazzurro: «Il mercato oggi è così, domani chissà. Magari si presentano con un’altra offerta e può cambiare tutto. Il vicepresidente del Galatasaray ha incontrato ieri l’Inter, passaggio di cortesia, per capire le volontà del club nerazzurro, che ha risposto: “ci vogliono 30 milioni di euro”. Il Galatasaray ha detto no e l’Inter ha risposto: “perfetto, il giocatore resta qui”. Questo per quanto riguarda il Galatasaray, squadra del cuore del giocatore, che tifa fin da piccolo, ma per adesso non se ne fa nulla». Quindi, al momento, la situazione è la seguente: Calha si sta allenando in vacanza con l’amico ed ex compagno in nerazzurro Marko Arnautovic (vedi articolo) e il prossimo 26 luglio si presenterà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione con l’Inter di Cristian Chivu. C’è peraltro uno strappo da ricucire con il capitano Lautaro Martinez.