L’Inter prende una presa di posizione chiara sull’affaire Calhanoglu-Galatasaray. Il club nerazzurro fissa il prezzo e stabilisce una sorta di scadenza per l’eventuale cessione del giocatore turco.

LA SITUAZIONE – Una delle vicenda più calde di questo mercato estivo riguarda certamente Hakan Calhangolu. Circa una settimana il centrocampista, che da già da qualche tempo ‘subisce’ il corteggiamento del Galatasaray, è sembrato più fuori che dentro il progetto della nuova Inter di Cristian Chivu. Eppure, concretamente, continua a non muoversi nulla, a parte alcune indiscrezioni e voci di corridoio che non trovano alcuna conferma nei fatti. Come sottolinea Luca Marchetti su Sky Sport, infatti, il club nerazzurro non ha ancora ricevuto alcuna offerta da parte della società di Istanbul. E, soprattutto, nell’ambiente interista attualmente non c’è la sensazioni che Calhanoglu voglia lasciare a tutti i costi la sua squadra.

Il ‘veto’ dell’Inter su Calhanoglu: porte semi-aperte per il Galatasaray!

IL PREZZO – Se così dovesse essere, però, l’Inter lascerebbe partire il proprio regista senza troppi problemi. Le strade che portano al Galatasaray sono aperte, a patto che vengano rispettare le nuove condizioni dettate dalla dirigenza dell’Inter. Come spiega l’altro esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, in Viale della Liberazione sono stati fissati un prezzo e una scadenza ben precisi. L’offerta minima per aprire alla cessione di Calhanoglu dev’essere di 30 milioni di euro. Inoltre, se il calciatore dovesse presentarsi al ritiro estivo – appena ufficializzato – verrà considerato definitivamente fuori dal mercato.

LA SCADENZA – In merito, ha spiegato Marchetti: «Una volta che inizierà il ritiro, giocatori come Calhanoglu, che sono centrali nel progetto dell’Inter, rimarranno in nerazzurro. Questa è una posizione molto netta, chiaro che poi bisognerà smussare tutte le tensioni che ci sono state dopo l’eliminazione al Mondiale per Club. Ma quello sarà un problema che, eventualmente, affronterà Chivu con i suoi dirigenti, se e quando Calhanoglu arriverà in ritiro».