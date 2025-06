Calhanoglu-Galatasaray, il papà fa il tifo: «Spero un giorno verrai»

Il fronte Calhanoglu-Galatasaray potrebbe accendersi. Sicuramente si sono accesi i tifosi turchi dopo il post del papà del centrocampista dell’Inter.

IL POST DEL PADRE – Un post social che già ha fatto riscaldare i tifosi turchi e in particolare quelli del Galatasaray. Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter, si trova tuttora a Los Angeles per partecipare al Mondiale per Club con i nerazzurri. Ma occhio al suo futuro. Infatti, le voci di un interesse del Gala su di lui sono più che vere. Tant’è che lo stesso procuratore Stipic si trova già ad Istabul e potrebbe aver aver visto i dirigenti del Galatasaray per iniziare una trattativa. Al momento l’offerta dei turchi all’Inter è bassa, ma potrebbero presto ritornare all’assalto. Intanto, il papà di Calha, Hüseyin, ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto con su scritto: «Spero che un giorno verrai al Galatasaray».

Calhanoglu, l’Inter può cederlo: Galatasaray alla finestra

LA SITUAZIONE – L’Inter per cedere Calhanoglu vorrebbe una cifra superiore ai 35 milioni di euro. D’altronde il regista turco è uno dei migliori in circolazione, nonostante un’ultima stagione abbastanza condizionata dagli infortuni. Difatti, si trova tuttora ai box e dovrebbe rientrare per la seconda partita del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds.