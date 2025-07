Calhanoglu al Fenerbahce: ‘Se accettate il mio stipendio, vengo’ – TS

Calhanoglu adesso vicino al Fenerbahce, acerrima rivale del Galatasaray. Lunga, lunghissima estate sul fronte turco, ma ora l’Inter vuole chiarire una volta per tutte.

TELENOVELA – Calhanoglu adesso vuole accettare il Fenerbahce. Estate surreale per quanto riguarda il numero venti dell’Inter. Se fino a qualche settimana fa, il capitano della Turchia si dava per vicino a giocare a Istanbul con la maglia dei giallorossi, adesso, invece, sempre dalla Turchia parlano di una trattativa praticamente alle battute finali tra la Beneamata e il Fenerbahce. Secondo Tuttosport, il turco avrebbe detto al presidente del Fener Ali Koc: «Presidente, se accetta il mio stipendio, mi piacerebbe giocare per il Fenerbahçe». Sì, ma c’è da convincere anche l’Inter, che non scende dalla sua richiesta da 30 milioni di euro. In settimana, Calhanoglu rientrerà a Milano per ulteriori controlli sul polpaccio lesionato e sarà probabilmente convocato da Beppe Marotta e Piero Ausilio per un confronto decisivo.

Il 26 luglio in programma il ritiro dell’Inter: ci sarà Calhanoglu?

RADUNO A BREVE – Il prossimo 26 luglio, sabato prossimo, l’Inter inizierà il suo ritiro precampionato e ci si aspetta, a meno di clamorose accelerate, che Calhanoglu si presenti regolarmente ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Cristian Chivu. Ma se dovesse restare, dovrà necessariamente ricucire lo strappo con Lautaro Martinez e compagni. Non è passata inosservata la sua estate a flirtare con mezza Istanbul.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino