Calhanoglu depone sul caso ultras: «Visti Ferdico e Bellocco!»

Calhanoglu è stato sentito dalla polizia in merito al caso ultras come testimone dei fatti. Il centrocampista dell’Inter chiarisce sugli ex capi della Curva nord nerazzurra, Marco Ferdico e Antonio Bellocco.

DEPOSIZIONE – Nella giornata di oggi Hakan Calhangolu è stato ascoltato dalla polizia in merito al caso ultras. Il turco, dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, ha effettuato la sua deposizione come persona informata dei fatti. Sul giocatore nessun capo di accusa. La Procura ha voluto aspettare qualche giorno in più, visti gli impegni in nazionale del regista dell’Inter con la sua Turchia. Il giocatore ha risposto alle domande in virtù alla presunta conoscenza con Marco Ferdico, ex capo ultras arrestato, e Antonio Bellocco, “ndranghetista’ assassinato da Andrea Beretta (anch’egli facente parte del direttivo della Curva Nord nerazzurra, oggi ridenominata Secondo anello verde 1969).

La deposizione di Calhanoglu sul caso ultras e la conoscenza di Ferdico e Bellocco

CONFERME – Calhanoglu ha rivelato alla polizia di aver incontrato il Ferdico e Bellocco, nonostante la società glielo avesse vietato. Il turco ha continuato dicendo che l’incontro con i due è avvenuto solamente per per riconoscenza dopo che la Curva gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà in seguito al terremoto avvenuto in Turchia a febbraio 2023. Allo stesso tempo, Calhanoglu avrebbe donato alcune sue maglie, da destinare poi ai bambini ricoverati negli ospedali.